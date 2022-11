Mondial: CR7 bat un nouveau record

Buteur sur penalty ce jeudi face au Ghana pour l’entrée en lice du Portugal dans le Mondial qatari, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes.

Cristiano Ronaldo continue d’écrire encore un peu plus sa légende. Le Portugais, buteur sur penalty contre le Ghana ce jeudi, est devenu le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes, faisant mieux que la légende Pelé, les Allemands Uwe Seeler et Miroslav Klose et son éternel rival Lionel Messi (quatre), a rapporté RMCSport.

Ronaldo, actuellement sans club depuis la résiliation de son contrat à Manchester United, a marqué face aux Black Stars son premier but du Mondial 2022 lors de l’entrée en lice du Portugal dans le groupe H, en transformant un penalty qu’il a lui-même obtenu (65e).

Deuxième plus vieux buteur de l’histoire du Mondial

Dans le détail, le quintuple Ballon d’or a inscrit un but lors de la Coupe du monde 2006, un but en 2010, un en 2014 et quatre en 2018. Avec la réalisation de ce jeudi face au Ghana, il en est désormais à huit buts dans sa carrière en Coupe du monde.

À 37 ans et 292 jours, il est également devenu le deuxième plus vieux buteur de l’histoire du Mondial, derrière Roger Milla (42 ans et 39 jours). En cette période si délicate et après avoir traversé plusieurs mois de tempête à Manchester United, la sélection représente plus que jamais une bouffée d’oxygène pour le Portugais.

CR7 claque la porte de Manchester United

Dans un communiqué publié mardi soir, Manchester United a annoncé un accord avec Cristiano Ronaldo pour rompre son contrat.

Alors que Cristiano Ronaldo s’apprête à disputer sa cinquième Coupe du monde avec le Portugal, sa situation en club se retrouve bouleversée, a rapporté L’Equipe. Dans un communiqué publié mardi soir, Manchester United a annoncé un accord avec l’attaquant de 37 ans pour rompre son contrat.