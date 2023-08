Mondial féminin: les Marocaines corrigées par les Françaises (VIDEO)!

Éliminées. Les Marocaines concèdent ,ce mardi, leur deuxième plus lourde défaite de ce Mondial (0-4) face à la France après une correction que leur ont infligée les Allemandes (0-6), elles-aussi éliminées.

Les Françaises se sont largement imposées, mardi, en huitièmes de finale du Mondial féminin face aux Lionnes de l’Atlas (4-0). Elles rencontreront les Matildas, samedi, pour une place dans le dernier carré.

Les Bleues continuent leur chemin dans la Coupe du monde 2023. Après une phase de groupes terminée à la première place, les joueuses d’Hervé Renard sont restées sur le même rythme en huitième de finale, pour écarter assez largement le Maroc (4-0), a rapporté Le Monde. Très entreprenantes et solides en défense, les Bleues ont notamment pu compter sur un doublé d’Eugénie Le Sommer pour se qualifier sans frayeur. Elles devraient faire face à une toute autre adversité au tour suivant puisqu’elles devront se défaire du pays hôte, l’Australie. Ce sera samedi, à 9 heures (heure française).

Les Marocaines ont encaissé trois (3) buts en seulement huit minutes (15′, 20′ et la 23′). C’est sur ce large avantage que s’est achevée la première période.

Face au Maroc − l’une des surprises du premier tour de la compétition − les Françaises n’ont pas attendu longtemps pour prendre l’avantage. Et pour creuser un écart jamais comblé par les Marocaines. Dès la 15e minute, l’attaquante Kadidiatou Diani était parfaitement placée dans la surface pour catapulter un coup de tête dans le but adverse sur un centre de Sakina Karchaoui. Cinq minutes plus tard, la buteuse se muait en passeuse et trouvait Kenza Dali, dont la frappe du droit laissait la gardienne adverse loin du ballon.

L’écart était alors fait, mais Eugénie Le Sommer a tenu à y aller elle aussi de ses réalisations, ses 91e et 92e en sélection. Pour devenir plus que jamais meilleure buteuse de l’histoire des Bleues, l’attaquante de Lyon a d’abord profité d’une erreur de la défense pour marquer du pied droit (23e), puis a attendu la fin de match pour mettre un point final au festival offensif de son équipe d’une tête (70e). « C’est ce qu’on était venues chercher. On est qualifiées, c’est le plus important. Il fallait être sérieuses dès le début du match, ça nous a bien lancées de marquer dès les premières minutes du match. On arrive avec de la confiance, on est prêtes pour ce quart de finale », a réagi Le Sommer au micro de France TV. Ecartée par la précédente sélectionneuse Corinne Diacre, l’attaquante de 34 ans vit une résurrection depuis l’arrivée sur le banc des Bleues d’Hervé Renard, en mars.