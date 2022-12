Mondial: un commentateur américain meurt en plein match Argentine / Pays-Bas

Le journaliste sportif américain, Grant Wahl, 48 ans, est décédé vendredi à Doha en assurant la couverture du quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas pour la chaîne CBS Sports.

D’après la radio américaine NPR, il s’est effondré dans la tribune de presse alors que le match tirait à sa fin. Du personnel médical a pratiqué les gestes de premiers secours avant de l’emporter sur une civière. Selon le quotidien américain The Wall Street Journal, Wahl a semble-t-il succombé à un malaise cardiaque.

«Mon corps finit par me lâcher. Trois semaines avec peu de sommeil, beaucoup de stress et de travail peut avoir cet effet sur vous […] J’ai pu sentir le haut de ma poitrine supporter un nouveau niveau de pression et d’inconfort», décrivait le journaliste qui souffrait d’une bronchite.

Grant Wahl avait été retenu le 21 novembre par du personnel de sécurité au Qatar parce que, avait-il expliqué sur Twitter, il portait un T-shirt arc-en-ciel au match entre les Etats-Unis et le Pays-de-Galles, pour apporter son soutien aux droits LGBT +.