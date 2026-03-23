Neuf personnes intoxiquées monoxyde de carbone à Bordj Bou Arreridj

Un incident d’intoxication au monoxyde de carbone a été enregistré ce lundi matin dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, où neuf personnes ont été victimes d’émanations toxiques provenant d’un chauffe-eau.

Selon les services de la Protection civile, l’intervention a eu lieu aux alentours de 04h04 dans le quartier dit « 130 logements », situé dans la commune de Bordj Bou Arréridj où les secours ont été dépêchés sur place pour porter assistance aux victimes.

L’incident a causé l’intoxication de neuf personnes, âgées entre 7 et 66 ans qui présentaient des symptômes, comme les nausées et les difficultés respiratoires. Elles ont rapidement été prises en charge par les équipes de secours avant d’être évacuées vers l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

La Protection civile appelle les citoyens à redoubler de prudence, surtout en période hivernale où ce genre d’incident est plus fréquent.