Œuvres universitaires: Une convention pour assurer la gratuité du transport par métro et tramway aux étudiants

L’Office national des œuvres universitaires (ONOU) a annoncé lundi la signature d’une convention avec l’entreprise SETRAM permettant aux étudiants résidents d’accéder gratuitement, à partir de la prochaine rentrée universitaire, aux services de transport par métro et tramway.

Cette mesure intervient dans le cadre des efforts fournis par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’ONOU pur améliorer et développer les prestations fournies aux étudiants, a ajouté la même source, relevant que les étudiants résidents pourront en vertu de cette convention bénéficier des services de transport par métro et par tramway dans sept (7) wilayas.

Il s’agit des wilayas d’Alger, Oran, Constantine, Sétif, Ouargla, Sidi Bel Abbès et Mostaganem, précise-t-on de même source.

“Les étudiants pourront bénéficier de ce service après constitution d’un dossier administratif électronique auprès des directions des œuvres universitaires concernées. Ces-dernières délivreront des cartes spéciales avec SETRAM, qui pourront être utilisées dans lesdites villes universitaires dès la prochaine rentrée universitaire”, ajoute le communiqué.

Pair ailleurs, l’Office National des œuvres universitaires a annoncé la réception de 19 nouvelles cités universitaires d’une capacité totale de 36.000 lits à compter de la rentrée 2023/2024.

Ces nouvelles cités permettront de “régler certains problèmes de surcharge, d’autant que le secteur a enregistré quelque 442.348 étudiants résidents durant l’année universitaire écoulée”.

Concernant les nouveaux étudiants, l’ONOU a fait état de 116.000 demandes d’hébergement enregistrées jusqu’à présent à travers l’application “Progress”, dédiée aux opérations d’inscription.