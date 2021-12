OFFICIEL..La CAN aura lieu comme prévu

Cameroun: 9 janvier-6 février 2022

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe a affirmé lundi que la Coupe d’Afrique des nations (CAN) aura bel et bien lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.

La décision a été annoncée en marge de la visite du patron de la CAF où il a rencontré les responsables gouvernementaux et sportifs du pays hôte.

Patrice Motsepe a déclaré -dans une vidéo relayée par la presse locale- qu’il sera au Cameroun avec sa femme et ses enfants le 7 du mois prochain, soit a 48 heures avant le coup d’envoi de la compétition avec au programme Cameroun – Burkina Faso (match d’ouverture 17h) et Ethiopie-Cap Vert (20 heures).

Il est utile de rappeler que la CAF a subi ces derniers des pressions terribles de la part des clubs européens et du président de la FIFA Gianni Infantino afin de reporter ce rendez-vous africain sous prétexte du “Coronavirus” et du variant “Omicron”.

Ali Behlouli / Traduit par: Moussa. K.

Le président de la CAF au Cameroun pour prendre une décision cruciale

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe est arrivé ,ce lundi, au Cameroun pour discuter avec les officiels camerounais de l’avenir de la CAN.

Des médias camerounais ont rapporté que le Sud-africain s’était rendu au pays hôte pour s’enquérir des derniers préparatifs a 20 jours du coup d’envoi du tournoi.

A l’issue des rencontres avec le président camerounais et la commission d’organisation de la CAN, la décision finale sera prise, sachant que la FIFA et les clubs anglais ont mis la pression a la CAF pour reporter le tournoi tant attendu par les Africains.

D’après des médias locaux, Samuel Eto’o, nouveau président de la Fédération camerounaise de football, qui a pris part a la réunion du Comité exécutif de la CAF a catégoriquement refusé l’idée du report.

La Coupe d’Afrique des Nations est prévue du 9 janvier au 6 février 2022 sauf changement de dernière minute.

En tout cas, la décision du maintien ou du report de la compétition devrait être rendue publique au plus tard mercredi prochain soit a moins de 18 jours du jour “J”.

Rappelons que la dernière édition (CAN 2019) a été remportée par la sélection algérienne en battant en finale le Sénégal (1-0) grace a Baghdad Bounedjah.

CAN 2022: vers l’annulation de la compétition!

L’incertitude plane autour de la tenue de la compétition, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) pourrait bien être la prochaine grande compétition de foot a devoir prendre une décision drastique, alors que le continent africain est durement frappé par la pandémie.

Les protégés de Djamel Belmadi vont-ils pouvoir conserver sa couronne continentale au moins encore pour une année de plus? Déja reportée d’une année en raison de l’expansion du Coronavirus sur le continent africain, l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des nations – qui devait se tenir du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun – va peut-être connaître un nouveau coup dur.

Ce qui était encore une réflexion il y a plusieurs semaines est devenue bien plus qu’une probabilité ces derniers jours, a indiqué BFMTV. Selon nos informations, la Confédération africaine de football (CAF) pourrait annoncer une annulation de cette édition. La réflexion est en tout cas engagée.

Le variant menaçant, les clubs européens insistants

Plusieurs sélectionneurs nationaux ont eu écho de cette possibilité sans qu’une décision officielle ne leur soit annoncée pour le moment. Au-dela des difficultés d’organisation liées a la Covid-19 et son nouveau variant Omicron, la CAF est confrontée a la grogne de certains clubs, majoritairement anglais, qui souhaiteraient pouvoir garder les joueurs sur le sol britannique dans les prochaines semaines. Les joueurs africains appelés par leur sélection devraient ainsi effectuer une quarantaine a leur retour au Royaume-Uni, ce qui priverait donc les clubs de leurs joueurs pour une durée plus longue. Et le pays est actuellement touché par une vague importante de cas de Covid.

L’édition suivante devra normalement se tenir en Côte d’Ivoire, entre juin et juillet 2023 – habituellement disputée en début d’année, la compétition avait déja été décalée de quelques mois en raison du prochain Mondial disputée au Qatar a l’hiver 2022. Le dernier match d’une CAN a eu lieu le 19 juillet 2019, lors de la finale Sénégal-Algérie remportée 1 a 0 par les Fennecs de Djamel Belmadi au Caire (Egypte).

Le SG de la CAF en séjour au pays hôte

A moins de quatre semaines du coup d’envoi du plus grand événement africain, la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies qui se déroule au Cameroun en 2021, le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a noté les progrès réalisés, mais a également exhorté toutes les parties a travailler jour et nuit afin de s’assurer que tout soit en place pour le match d’ouverture du 9 janvier 2022.

Mosengo-Omba est actuellement au Cameroun pour soutenir l’équipe de la CAF qui est déja sur place pour travailler avec le Comité local d’organisation et le gouvernement camerounais, a la réalisation de l’événement.

Ce mardi, il a tenu plusieurs réunions, notamment avec le Ministre des Sports, le Pr Narcisse Mouelle Kombi et le Ministre de la Santé publique Manaouda Malachie. Suite a une directive du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, qui a initié des discussions avec le gouvernement camerounais sur l’approche sanitaire et les protocoles Covid19 de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, la réunion entre la CAF et le Ministre de la Santé a permis de régler l’essentiel de détails relatifs a la compétition. La CAF et le gouvernement camerounais ont trouvé un terrain d’entente sur la gestion de la compétition. Les détails et les résultats de ces discussions seront révélés plus tard dans la semaine.

Mosengo-Omba a également passé plusieurs heures au stade d’Olembe où il a rencontré l’équipe en place.

“La journée d’aujourd’hui a été importante pour comprendre l’état de préparation du Cameroun. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Nous devons continuer sur la même lancée. Nous ne pouvons pas nous reposer. Nous devons travailler 24 heures sur 24. Je ne me repose pas, le COCAN ne peut pas se reposer. La CAF ne peut pas se reposer. Tout le monde doit joindre ses efforts. Nous voulons voir une grande Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies ici au Cameroun en janvier de l’année prochaine”, a-t-il déclaré.

“Avec le ministre des Sports, nous avons discuté de toutes les questions en suspens et de la voie a suivre.”

Pour la première fois dans l’histoire des préparatifs de la CAN et pour apporter le meilleur soutien possible au pays hôte, la CAF a ouvert un bureau a Yaoundé qui est en liaison directe avec le comité local au Cameroun.

“Nous avons mis en place le meilleur système de soutien pour cette compétition. Ces derniers mois, notre bureau du Caire et celui de Yaoundé ont travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement camerounais et le COCAN afin de créer les meilleures conditions possibles pour les visiteurs. Nous travaillons actuellement sur un certain nombre d’aspects, notamment la circulation des 24 équipes participantes, des partenaires commerciaux et des autres parties prenantes qui viennent au Cameroun”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il ait noté certains domaines qui nécessitent encore une attention particulière avant l’ouverture de la compétition, le secrétaire général de la CAF reste optimiste.

Mosengo-Omba a ajouté: “Il y a beaucoup de progrès dans la plupart des questions opérationnelles et il y a un travail qui est actuellement fait jour et nuit par le pays hôte, le Cameroun, pour s’assurer que toutes les installations pour les équipes sont prêtes. Nous sommes conscients des efforts considérables que chacun déploie afin d’apporter la touche finale sur le terrain. Nous voyons ce progrès, nous reconnaissons ces progrès”.

La CAF a constaté un grand intérêt de la part des médias du monde entier. A ce jour, la CAF a reçu 2110 demandes d’accréditations des médias de 59 pays – réaffirmant une fois de plus le statut du tournoi et son attrait mondial.