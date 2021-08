Oran : un réseau criminel de trafic de véhicules démantelé

L’affaire a été traitée par la brigade de recherches et d’intervention relevant du service de wilaya de la police judiciaire et concerne le trafic international de véhicules par l’utilisation de faux documents officiels (dossiers de base), l’atteinte au traitement automatique des données, l’abus de fonction et la mise en circulation de véhicules aux dossiers de base douteux, a précisé la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

L’opération a été enclenchée, après près d’une année d’investigations minutieuses des éléments de la brigade en question, sur les activités de ce réseau international activant au niveau de 27 wilayas, indique la même source, ajoutant que les investigations ont prouvé l’implication de 102 personnes dans cette affaire.

Après avoir obtenu l’autorisation d’extension de compétence, les éléments de la police sont parvenus a récupérer 25 véhicules et a la saisie de 37 dossiers, indique la même source, soulignant qu’une procédure judiciaire a été lancée contre les personnes impliquées dans cette affaire.