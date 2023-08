Oran: un réseau de trafic de drogue démantelé, saisie de 60 kg de cannabis provenant du Maroc

Un réseau de trafic international de drogue a été démantelé par les éléments de la sûreté d’Oran et 60 kg de résine de cannabis provenant du Maroc ont été saisis par les éléments de la Police d’Oran, a-t-on appris jeudi dans un communique de la sûreté de wilaya.

L’opération, menée par les éléments de la brigade de recherche et d’intervention d’Oran, a permis de démanteler le réseau de narcotrafiquants, “un des plus grands du Maroc qui active dans le trafic de résine de cannabis dans l’Ouest algérien” et d’arrêter deux de ses membres, a-t-on indiqué dans le communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Un des mis en cause arrêté introduisait, d’une ville frontalière, une quantité de drogue à bord d’un véhicule pour conclure un marché avec le deuxième prévenu résidant à Oran qui on été arrêtés tous les deux avec la saisie de 59,5 kg de résine de cannabis, de deux véhicules utilisés dans ce trafic et de quatre téléphones portables.

Après l’achèvement de l’enquête, les deux mis en cause ont été déférés devant la justice qui les a placés en détention provisoire en attendant leur procès, pour les chefs d’inculpation de “transport, chargement, stockage et livraison de drogue, blanchiment d’argent et trafic dangereux pour la santé et l’économie nationale”.