Oum El Bouaghi: les passagers d’un bus encerclé par les eaux sauvés in extremis

Vingt (20) personnes coincées dans un bus encerclé par les eaux a Oum El Bouaghi ont dû leur salut a l’intervention des éléments de la Protection civile.

L’unité de la Protection civile de Fkirina appuyée par celle de Aïn El Beydha ont réussi a sauver ,ce samedi 2 octobre 2021 a 20h, vingt (20) personnes qui étaient a bord d’un bus -assurant la liaison Chréa-Sidi Belabbès- pris au piège par la montée des eaux a Oum Labouaghi, peut-on lire dans un communiqué de la PC.

La même source a tenu a rassurer que tous les passagers transportés a la daïra de Fkirina a bord d’un autre bus en présence du chef de daïra sont en bonne santé.

A Tébessa, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour pomper l’eau dans six maisons submergées et secourir six occupants de deux voitures bloquées dans la boue.