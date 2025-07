PAF: Saisie de plus de 136.000 euros à l’Aéroport international d’Alger “Houari Boumediene”

Les services de la Police aux frontières (PAF) de l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene ont, récemment, déjoué une tentative de contrebande d’une somme de plus de 136.000 euros et procédé à la récupération d’importantes quantités de marchandises d’origine étrangère, indique, lundi, un communiqué de ces services.

“Dans le cadre de lutte contre les crimes portant atteinte à l’économie nationale, les services de la Police aux frontières aériennes de l’aéroport international d’Alger, en coordination avec les services des Douanes, ont récemment procédé à l’arrestation de deux femmes qui s’apprêtaient à embarquer sur un vol à destination de l’aéroport d’Istanbul en Turquie, en possession de devises dissimulées dans leurs bagages et vêtements, soit 120.400 euros et 1880 dollars, qu’elles tentaient de faire passer en contrebande”, précise la même source.

Poursuivant l’enquête, la Brigade de Police judiciaire relevant du service de la Police des frontières aériennes a révélé que les deux femmes appartenaient à un “réseau criminel organisé spécialisé dans le transfert illicite de fonds, le blanchiment d’argent et l’importation de marchandises d’origine étrangère sans autorisation”.

La perquisition des domiciles et de deux entrepôts exploités par les membres du réseau organisé, effectuée sous la supervision du parquet territorialement compétent, a abouti à “l’arrestation de quatre suspects et la saisie de plus de 5000 unités de marchandises d’origine étrangère importée sans autorisation (produits cosmétiques, pièces de rechanges automobiles, vêtements et denrées alimentaires), outre une somme en devises estimée à 16.200 euros et une autre somme en monnaie nationale estimée à environ 158 millions de centimes provenant des revenus criminels”.

Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beida, conclut le communiqué.