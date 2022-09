Paris lache la chaîne de propagande marocaine “Medi 1”

Des médias et des activistes agissant pour le compte du régime marocain ont rapporté la décision de la France de se retirer en tant qu’actionnaire de la Radio Méditerranée Internationale “MEDI 1” , lancée il y a plus de 40 ans.

Une radio qui constituait une station de propagande justifiant les politiques de Paris et de El Makhzen dans la région.

Selon les mêmes sources, la décision coïncide avec la faillite du média entraînée par une gestion chaotique, manque de revenus accentué par une rude concurrence avec notamment l’émergence de stations et de chaînes de radio arabes et internationales réduisant ce média a un outil de propagande politique de El Makhzen localement.

Cette annonce intervient également sur fond d’une guerre non déclarée entre Paris et Rabat, selon les mêmes sources.

Outre les restrictions en matière de délivrances de visas aux ressortissants marocains, les autorités françaises semblent désormais prudentes concernant la question sahraouie en permettant a des leaders du Front Polisario de défendre leur cause sur le sol français après des années de soutien franc a la position marocaine.

D’après ces mêmes sources, les principales raisons de cette crise a peine voilée sont le rapprochement marocco-israélien et la batterie des conventions signées entre Rabat et Tel Aviv, faisant de la France –ayant traditionnellement une importante influence sur Rabat- un allié de second plan.

En effet, bon nombre d’auditeurs et auditrices maghrébins ignorent vraisemblablement la position de Paris en sa qualité d’actionnaire au sein de ce médias qui servait de propagande pour justifier les politiques de France et de El Makhzen dans la région, et dont l’Algérie a toujours été cible de cette propagande médiatique.