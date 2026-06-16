Pluies orageuses ce mardi dans plus de 20 wilayas

L’Office national de la météorologie a annoncé des pluies orageuses localement importantes ainsi que des vents forts au cours de la journée de ce mardi dans plusieurs wilayas du pays.

En effet, une alerte émise par les mêmes services met en garde contre des précipitations orageuses parfois abondantes à partir de 15h00. Cet épisode devrait se poursuivre jusqu’aux premières heures de la matinée de demain mercredi.

Les wilayas concernées de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane et Naâma, El Bayadh, Tiaret, Saïda, Tissemsilt, Laghouat, Djelfa, M’Sila, Ouled Djellal, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Tébessa, Khenchela et Tamanrasset sont concernées par cette alerte.

Selon une deuxième alerte, les wilayas de Béchar, Béni Abbès et Tindouf connaîtront de forts vents accompagnés de soulèvements denses de sable à partir de midi, et ce jusqu’à 19h00.