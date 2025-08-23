Plus de 2 tonnes de cannabis et plus de 5 millions de comprimés psychotropes saisis durant le deuxième trimestre de 2025

Les services opérationnels de la Sûreté nationale ont saisi, au cours du deuxième trimestre de 2025, plus de deux (2) tonnes de cannabis, plus de cinq (5) millions de comprimés psychotropes et plus de 100 kg de cocaïne, selon un bilan rendu public vendredi par les mêmes services.

“Dans le cadre de la lutte contre les crimes liés au trafic de drogue et de substances psychotropes, les services opérationnels de la Sûreté nationale ont procédé, au cours du deuxième trimestre de 2025, à la saisie de 2,610.886 tonnes de cannabis, de 5.557.086 comprimés psychotropes, de 100,871 kg de cocaïne et de 926 grammes d’héroïne”, précise la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon la même source, “9.686 individus impliqués dans ces affaires ont été arrêtés”.