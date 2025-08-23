-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Plus de 2 tonnes de cannabis et plus de 5 millions de comprimés psychotropes saisis durant le deuxième trimestre de 2025

Echorouk
  • 15
  • 0
Plus de 2 tonnes de cannabis et plus de 5 millions de comprimés psychotropes saisis durant le deuxième trimestre de 2025

Les services opérationnels de la Sûreté nationale ont saisi, au cours du deuxième trimestre de 2025, plus de deux (2) tonnes de cannabis, plus de cinq (5) millions de comprimés psychotropes et plus de 100 kg de cocaïne, selon un bilan rendu public vendredi par les mêmes services.

“Dans le cadre de la lutte contre les crimes liés au trafic de drogue et de substances psychotropes, les services opérationnels de la Sûreté nationale ont procédé, au cours du deuxième trimestre de 2025, à la saisie de 2,610.886 tonnes de cannabis, de 5.557.086 comprimés psychotropes, de 100,871 kg de cocaïne et de 926 grammes d’héroïne”, précise la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon la même source, “9.686 individus impliqués dans ces affaires ont été arrêtés”.

Articles en Relation
Une ville Algérienne atteint un record thermique mondial

Une ville Algérienne atteint un record thermique mondial

Gaza: 10 civils tués lors des attaques israéliennes

Gaza: 10 civils tués lors des attaques israéliennes

Programme AADL 3: prorogation des délais de téléchargement des recours

Programme AADL 3: prorogation des délais de téléchargement des recours

ANP: Reddition d’un terroriste et arestation de 3 éléments de soutien aux groupes terroristes en une semaine

ANP: Reddition d’un terroriste et arestation de 3 éléments de soutien aux groupes terroristes en une semaine

L’acteur espagnol Javier Bardem compare l’armée israélienne aux nazis

L’acteur espagnol Javier Bardem compare l’armée israélienne aux nazis

Education nationale: Ouverture exceptionnelle de la plateforme numérique du 25 au 31 août pour le recrutement d’enseignants contractuels

Education nationale: Ouverture exceptionnelle de la plateforme numérique du 25 au 31 août pour le recrutement d’enseignants contractuels

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus