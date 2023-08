Plus de 23,5 milliards de dinars consacrés à la prise en charge des dommages occasionnés par les catastrophes naturelles depuis 2021

Le ministre des Finances, Laaziz Faid a annoncé, mardi en marge d’une visite de travail effectuée à Béjaïa, que les services de l’Etat avaient alloué, depuis 2021, des affectations financières d’une valeur totale de plus de 23,51 milliards de dinars, en vue de «prendre en charge les dommages occasionnés par les catastrophes naturelles enregistrées dans certaines wilayas».

Après avoir observé une minute de silence à la mémoire des victimes des récents feux de forêts qui ont touché un nombre de wilayas, particulièrement Bejaïa, M. Faid a affirmé qu’une partie des affectations allouées à la prise en charge des dégâts causés par des catastrophes naturelles au cours des trois dernières années (2021, 2022 et 2023), était destinée à l’indemnisation des dommages, tandis que l’autre partie avait été allouée sous forme d’aides pour la construction des logements ruraux au profit des sinistrés.

Lors d’une rencontre tenue avec des responsables régionaux du secteur des Finances au siège de la wilaya, le ministre a fait état de plus de 13 milliards Da affectés à la prise en charge des dégâts causés par les feux de forêt, citant notamment l’acquisition de camions anti-incendie, l’indemnisation des petits éleveurs et des éleveurs de bétail, l’indemnisation des propriétaires d’arbres fruitiers, la réalisation de points d’eau, l’aménagement de chemins forestiers ou encore la mise en place de pare-feu.

Pour l’indemnisation des dommages enregistrés dans le secteur de l’habitat, l’Etat a alloué durant la même période (de 2021 à 2023), des affectations financières de l’ordre de 10,51 milliards de dinars sous formes d’aides à l’habitat rural au profit des sinistrés ou à travers la réhabilitation des habitations endommagées suite aux catastrophes naturelles enregistrées dans les wilayas concernées.

A cette occasion, M. Faid a salué les efforts consentis pour l’extinction des derniers feux de forêts, soit plus de 140 incendies enregistrés dans 17 wilayas, ayant touché, pour la majorité, des communes et des régions du nord-est du pays».

«Ce douloureux événement appelle à la mobilisation de tous les moyens et ressources pour réparer ce qui peut l’être, accompagner et soutenir les sinistrés dans leur épreuve», a-t-il ajouté, rappelant que le président de la République a pris l’engagement d’être toujours aux côtés du citoyen et de le soutenir, à travers les instructions qu’il a données aux autorités concernées, sur «l’impératif d’entamer la constatation des dommages et d’indemniser les sinistrés le plus tôt possible».