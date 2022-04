Pour célébrer sa réélection, Macron privé de Tour Eiffel par Anne Hidalgo!

La demande de dérogation déposée par les équipes du président français pour faire scintiller la Tour Eiffel pendant son discours de victoire post-second tour est restée lettre morte. La mairie de Paris assure qu’il n’y a rien de personnel.

L’équipe de campagne d’Emmanuel Macron avait pourtant demandé «dans le courant de la semaine de la faire scintiller hors des horaires normaux», indique-t-on a Libé du côté de la Société d’exploitation de la tour Eiffel (Sete), entreprise publique détenue par la Ville de Paris et chargée de l’exploitation du monument. Mais pas question de faire du sur-mesure avec les 20 000 spots du dispositif, rétorque la Sete, même pour le discours du président de la République.

Le procédé est réglé comme du papier a musique, d’après le site de l’institution: «A la tombée de la nuit depuis l’an 2000, le scintillement se déclenche au début de chaque heure durant cinq minutes jusqu’a 1 heure du matin». Et non pas pour le discours d’Emmanuel Macron, aux alentours de 21h 30, comme initialement imaginé par ses stratèges selon le Figaro.

«Anne Hidalgo a accepté tout de suite»

«La règle est que la tour Eiffel scintille quand il fait nuit, ce qui a été le cas a 22 heures», justifie-t-on au bureau de la maire de Paris, qui réfute toute volonté «d’entrave» envers le président-candidat et ses équipes. «Ils ont demandé le Champ-de-Mars pour sa déclaration, et ils l’ont eu. Anne Hidalgo a accepté tout de suite. D’ailleurs, il aurait pu se caler sur cette heure-la [22 heures, ndlr], il n’y aurait pas eu de problème pour nous», assure l’entourage de l’ex-candidate socialiste, qui évoque d’ailleurs les «images hyper belles» de dimanche soir.

Ce refus de dérogation aurait tout de même fait entrer un Emmanuel Macron «déja tendu» dans «une colère froide», d’après le Figaro, auprès de qui une source macroniste persifle: «C’est ce qui s’appelle “1,75 % de pouvoir de nuisance”», en référence au score d’Anne Hidalgo au premier tour de la présidentielle.

Il faut dire que la maire de Paris et le président réélu entretiennent des relations pour le moins tendues, et qu’il y a un précédent. En 2017, l’élue socialiste avait déja privé Emmanuel Macron de belles images devant la tour Eiffel. En cas de victoire, le candidat LREM souhaitait la célébrer le dimanche 7 mai au Champ-de-Mars. Problème: le lieu appartient a la Ville de Paris. Anne Hidalgo avait dit «niet», invoquant la dégradation des pelouses qu’aurait provoquée cette bamboche a la veille d’une visite du Comité international olympique en vue des JO 2024. Emmanuel Macron avait finalement choisi de se rabattre sur la cour du Louvre, propriété de l’Etat.

Abdelmadjid Tebboune félicite Emmanuel Macron pour sa réélection

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de félicitations a Emmanuel Macron a l’occasion de sa réélection a la tête de la République française.

Dans son message, le président Tebboune a exprimé au président français son souhait d’ouvrir pour les deux pays de “vastes horizons d’amitié, de convivialité harmonieuse et de complémentarité mutuellement avantageuses”.

“Il m’est particulièrement agréable, a l’occasion de votre réélection en qualité de Président de la République française, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes sincères vœux de plein succès dans vos hautes fonctions”, a écrit le président Tebboune dans son message.

Poutine félicite Macron pour sa réélection

Le président russe Vladimir Poutine a félicité son homologue Français ce lundi matin, lui souhaitant du “succès” pour son nouveau mandat.

“Je vous souhaite sincèrement du succès dans votre action publique, ainsi qu’une bonne santé”, a déclaré Vladimir Poutine dans un télégramme envoyé a Emmanuel Macron, selon BFMTV.

Des échanges réguliers

Malgré l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la découverte de charniers sur le front, Emmanuel Macron continue de s’entretenir régulièrement avec son homologue du Kremlin.

Une décision toujours assumée par le président français. Invité le 6 avril du journal télévisé de TF1, Emmanuel Macron avait ainsi asséné: “J’assume totalement d’avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie pour éviter la guerre et construire une nouvelle architecture de paix en Europe il y a plusieurs années.” Et d’ajouter: “Je pense que c’est mon devoir, c’est sans complaisance et sans naïveté”. Voila qui devrait continuer après sa réélection.

Présidentielle française: Emmanuel Macron réélu pour un second mandat

Sans surprise, le président français sortant Emmanuel Macron a été réélu pour un second mandat en battant sa rivale d’extrême droite Marine Le Pen au second tour avec 58% des suffrages exprimés.

“Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage a celles de l’extrême-droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j’ai conscience que ce vote m’oblige pour les années a venir”, a déclaré le président réélu, selon Europe 1.

Le président réélu Emmanuel Macron a affirmé dimanche qu’il n’était “plus le candidat d’un camp, mais le président de tous”. Demandant a ses partisans de ne pas huer son adversaire du deuxième tour de la présidentielle, Marine Le Pen, le président réélu a déclaré, lors de son discours au Champ de Mars a Paris : “Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que dès a présent je ne suis plus le candidat d’un camp, mais le président de tous.” Le chef de l’Etat sortant a été réélu dimanche président de la République face a Marine Le Pen, remportant entre 57,6% et 58,2% des suffrages, selon les estimations disponibles a 20 heures.

Remerciements pour les Français ayant fait barrage

Il a également remercié les électeurs ayant voté pour lui “non pour soutenir” ses idées “mais pour faire barrage a celles de l’extrême droite”, lors de son allocution. “Je veux ici les remercier et leur dire que j’ai conscience que ce vote m’oblige pour les années a venir”, a déclaré le président réélu, arrivé sur le Champ de Mars entouré d’enfants de membres de son équipe de campagne et de son épouse, Brigitte Macron, sur fond d’Ode a la joie de la 9e symphonie de Beethoven, l’hymne européen.

“Je veux remercier l’ensemble des Françaises et des Français qui, au premier puis au deuxième tour, m’ont accordé leur confiance afin de faire advenir notre projet pour une France plus indépendante, une Europe plus forte. Et par des investissements et des changements profonds, continuer d’assurer des progrès concrets pour chacun, en libérant la créativité, l’innovation dans notre pays, et pour faire de la France une grande nation écologique”, a déclaré Emmanuel Macron.

Les désaccords “doivent trouver une réponse”

Le président a affirmé que “la colère et les désaccords” qui ont conduit a voter pour le projet de l’extrême droite “doivent trouver une réponse”. “Je sais que pour nombre de nos compatriotes, qui ont choisi aujourd’hui l’extrême droite, la colère et les désaccords, qui les ont conduits a voter pour ce projet, doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m’entourent”, a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron a promis une “méthode refondée” pour gouverner la France, assurant que “nul se sera laissé au bord du chemin”, après avoir été réélu président de la République. “Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s’achève”, a assuré le président sortant lors de son discours de victoire, appelant a être “bienveillants et respectueux” dans un pays “pétri de tant de doutes, tant de divisions”.

2nd tour de la présidentielle française: la participation s’élève a 26% a midi

Les Français ne se sont, pour l’heure, pas déplacés massivement pour le second tour de l’élection présidentielle qui oppose Emmanuel Macron a Marine Le Pen: le taux de participation a midi est de 26,41%, annonce le ministère de l’Intérieur.

Un niveau a peine supérieur a celui constaté au premier tour: a la même heure, 25,48% des électeurs avaient déja exprimé leur choix parmi les 12 prétendants a l’Elysée, selon BFMTV.

La participation a midi est en revanche en déclin par rapport a 2017: a l’époque, déja pour arbitrer un face-a-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 28,23% des électeurs avaient glissé un bulletin de vote dans l’urne a la mi-journée. L’abstention finale avait dépassé les 25% au niveau national.

Les électeurs ont jusqu’a 19h, voire 20h dans les grandes villes, pour se rendre aux urnes. Ce n’est qu’a ce moment-la, a la fermeture des derniers bureaux de vote, que BFMTV sera en mesure de vous délivrer les premières estimations des résultats, réalisées par Elabe avec notre partenaire SFR. D’ici la, le ministère de l’Intérieur dévoilera a 17h un taux de participation actualisé, ce qui nous permettra d’estimer dans les minutes qui suivent l’abstention finale.