Près de 40 Algériens victimes d’une arnaque aux titres de séjour

Pas moins de 40 personnes ont été escroquées par un réseau composé d’un Italien et deux Algériens. Ils sont trois et ils ont des complices. Un Italien et deux Algériens ont escroqué ces sans-papiers en leur promettant des titres de séjour en Italie.

Au moins 15 parmi les 40 victimes ont décidé de se constituer partie civile et poursuivre ces arnaqueurs en justice pour récupérer leur argent.

Les faits remontent au mois de juillet 2021, au moment de l’apparition d’une publication sur TikTok invitant les sans-papiers à se procurer un titre de séjour en Italie de deux ans et une déclaration d’embauche. Et ce, en contrepartie d’une somme totale de 8000 euros, rapporte le site d’investigation Street Press.

« Salam Aleykoum, les amis, la famille, j’ai une bonne nouvelle ! Les gens qui habitent à l’étranger, […] qui habitent en Europe, dans n’importe quel endroit, et qui n’ont pas de papiers, il y a une résidence de deux ans en Italie. Une carte de séjour de deux ans en Italie ! Si vous êtes intéressés, contactez-moi sur Instagram, en privé. »

Suite à cette annonce, sans papiers franco-algériens et algériens ont été escroqués. Quinze parmi ces derniers ont déposé plainte pour escroquerie. Pour réussir leur plan, ce réseau invite ces personnes à verser la somme de 1000 euros dans un premier temps, via un service de transfert ou en main à main. Puis la somme de 7000 euros le jour du dépôt de leur dossier.