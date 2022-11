Projet d’usine FIAT Algérie: Le groupe STELLANTIS signe le nouveau cahier des charges

Le Groupe STELLANTIS a signé, mardi à Alger, le nouveau cahier des charges ainsi qu’une convention avec l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) en application de l’accord cadre signé octobre dernier portant lancement du projet de construction automobile en Algérie de la marque italienne «FIAT», filiale du groupe.

La convention a été signée conjointement par le directeur général de l’AAPI, Omar Rekkach et le représentant du groupe STELLANTIS, Boutahra Hakim en présence du ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar et du directeur exécutif des opérations Afrique et Moyen-Orient du groupe, Samir Chorfan.

«Cette convention vient couronner la promulgation du décret exécutif N 22-384 du 17 novembre 2022, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules», d’après un communiqué conjoint du ministère de l’Industrie et du groupe STELLANTIS.

Il convient de rappeler que le ministère de l’Industrie et le groupe italien de construction automobile FIAT, filiale du groupe STELLANTIS avaient signé, le 13 octobre dernier, une convention-cadre portant développement de l’industrie automobile et la construction de véhicules de la marque italienne.

«Signé ce mardi au siège de l’AAPI, la convention est une étape majeure dans ce projet qui traduit les relations bilatérales privilégiées ainsi que la volonté des présidents des deux pays MM. Abdelmadjid Tebboune et Sergio Matarella», ajoute le communiqué.

A cette occasion, M. Zaghdar a relevé l’engagement du Groupe STELLANTIS quant au projet FIAT, qui représente une opportunité pour développer et diversifier la filière automobile en Algérie.

«Nous voulons offrir aux consommateurs algériens des solutions de déplacement modernes et durables, à des prix abordables», a déclaré M. Chorfan.

L’usine automobile «FIAT» sera implantée dans la commune de Tafraoui dans la wilaya d’Oran sur une assiette foncière de 40 ha et une autre adjacente sur une superficie de 80 ha consacrée aux fournisseurs locaux et aux entreprises sous-traitantes, pour développer un véritable écosystème à travers un plan d’intégration local, dans le cadre d’un plan visant à améliorer les savoir-faire des acteurs existants en Algérie, et à trouver de nouveaux acteurs pour réaliser les moyennes d’intégration requises dans le cahier des charges.

La capacité de production initiale de l’usine sera de 60.000 véhicules/an à partir de la première année, et atteindra 90.000 véhicules/an, selon le communiqué.

Dans son plan stratégique de 2030, STELLANTIS a annoncé son ambition d’atteindre une capacité de production d’un (01) million de véhicules/an d’ici 2030 dans la région Afrique et Moyen Orient, et partant réaliser une autonomie industrielle de 70%.

Conformément au plan stratégique régional, le projet de la marque «FIAT» en Algérie repose sur trois piliers intégrés, à savoir le développement d’un réseau de fournisseurs performants, la contribution à la création de session de formations supérieures et professionnelles pour l’industrie automobile, outre la production, la commercialisation et l’exportation des véhicules suivant les normes internationales.