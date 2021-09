Quand des internautes se moquent de la couleur de cheveux de Macron!

En visite a Marseille

Ce jeudi 2 septembre 2021, Emmanuel Macron a adressé ses vœux de rentrée scolaire aux élèves. Sa couleur de cheveux inhabituelle a été moquée par les internautes.

12,26 millions d’élèves font leur rentrée en France. Pour l’occasion, Emmanuel Macron a adressé ses vœux de rentrée scolaire aux élèves sur Twitter. Il espère, malgré le contexte sanitaire actuel, que cette rentrée sera “la plus normale possible”, a-t-il dit.

“Est-ce que je rêve ?”

Mais force est de constater que les Twittos n’ont pas fait que souligner le message du président. Emmanuel Macron s’est présenté avec une couleur de cheveux inhabituelle. “Personne pour faire remarquer que Macron est soudainement devenu un roux aux cheveux plantés n’importe comment ?”, “Est-ce que je rêve ou Macron se teint les cheveux ? Serait-ce pour être plus en accord avec les jeunes ?”, “Macron, il a l’air de s’y connaitre en école (autant qu’en teinte de cheveux)”, ou encore “Entre les cheveux de Macron et la barbe de Philippe on se dit que l’exercice du pouvoir détruit vraiment !” peut-on lire.

Certains pensent même que le mari de Brigitte Macron a fait un petit détour par le coiffeur pour la rentrée. “Les tics et l’aspect physique de Macron m’indiffèrent. Mais mon pote insiste:”Mais avec quel budget il se soigne alors qu’il continue encore et encore de renifler et combien coûte son implant de mèches rousses (horribles soi-dit en passant) qu’il a sur le devant ?’”, ou encore “Macron il a fait des mèches ? il est trop bg”, peut-on lire sur la Toile. Des Twittos toujours très inspirés….

Echoroukonline / Agences