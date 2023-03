Ramadhan: des marchés de proximité dans chaque wilaya

Les préparatifs pour le mois de Ramadhan ont commencé officiellement avec l’inauguration ce dimanche des marchés de proximité dans les 58 wilayas du pays.

Le ministre du Commerce Kamel Rezzig a réuni samedi les représentants des associations de protection des consommateurs. Une réunion consacrée au suivi de ces préparatifs pour le mois sacré.

Les actions d’entraides se multiplient pour venir en aide des personnes vulnérables. Les associations caritatives sont d’ores et déjà sur le terrain pour préparer toute l’aide nécessaire à fournir aux familles nécessiteuses.

“Nous préparons des actions qui vont se dérouler à Belouizdad à l’endroit des personnes démunies pour venir manger sur place”, a indiqué la présidente d’une association, Radia Hayene, ajoutant que des aides seront aussi emportées aux hôpitaux, les accompagnateurs de malades.

Outre les couffins de Ramadhan au bénéfice de familles répertoriées, “des repas chauds seront également préparés pour des familles qui viendront en chercher sur place”, enjoint-elle, précisant que pas moins de 250 personnes en bénéficient chaque jour.

Aussi, une association vient de Biskra emporter des paniers pour des femmes seules avec des enfants, poursuit Mme Hayene au micro de Smail Mimouni de la Chaîne III de la Radio Algérienne.

Si en quantité, les denrées utilisées sont disponibles, il est question qu’elles répondent aux normes de santé et d’hygiène. Pour le docteur Fathi Benachenhou, “il faut que ces associations spécialisées participent directement à la prévention en offrant des produits sains”. Et d’avertir: “maintenant il faut passer à la qualité et veiller à la santé de ceux à qui l’on offre ces aliments”.