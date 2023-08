Rapport sur la richesse mondiale: Voici le classement des pays!

Regroupant, selon un rapport, 2,8 millions de millionnaires, l’Hexagone a dépassé cette année le Japon. Le pays reste loin des deux premiers du classement, les États-Unis et la Chine.

La France est désormais le troisième pays du monde à compter le plus de millionnaires : tel est l’un des principaux enseignements de l’édition 2023 du rapport sur la richesse mondiale, réalisé conjointement cette année par les banques suisses Credit Suisse et UBS – qui a racheté la première en juin dernier. Avec 2,8 millions de millionnaires (en dollars) comptabilisés en 2022, soit 4,8% des millionnaires de la planète, la France a dépassé cette année le Japon, désormais au pied du podium (2,7 millions).

L’Hexagone demeure, en revanche, loin des deux premiers pays du classement, les États-Unis et la Chine. Le pays de l’Oncle Sam reste largement en tête du palmarès, concentrant 38,2% du total mondial avec 22,7 millions de millionnaires. La Chine en compte de son côté 6,2 millions, soit 10,5% du total mondial. Dans ce classement, la France surpasse donc l’autre grande puissance de l’Union européenne, l’Allemagne, qui se positionne en cinquième place avec 2,6 millions de millionnaires. Le Royaume-Uni arrive juste derrière (2,5 millions), suivi du Canada. On retrouve dans la suite du classement l’Australie, l’Italie, la Corée du Sud, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suisse, qui abritent chacun entre 1 et 2 millions de millionnaires.

Chute mondiale du nombre de millionnaires

À rebours de la tendance globale mondiale, le nombre de millionnaires en France est resté stable en 2022, progressant de 25 individus par rapport à 2021. À l’échelle de la planète, le nombre de millionnaires a chuté de 3,5 millions l’année dernière – pour s’élever fin 2022 à 59,4 millions -, «en raison de la baisse de la richesse moyenne et de l’abandon d’actifs financiers», explique le rapport. Le nombre de millionnaires a ainsi chuté de 1,8 million aux États-Unis en un an, de 466.000 au Japon ou de 439.000 au Royaume-Uni. Seuls quelques pays ont enregistré des hausses relativement faibles de leur nombre de millionnaires, à l’image de la Norvège (+104.000), de l’Iran (+104.000) ou du Brésil (+120.000).

L’étude annuelle de Credit Suisse et UBS s’est également penchée sur les individus «ultra-riches», soit ceux ayant un patrimoine de plus de 50 millions de dollars. À ce jeu-là, ce sont encore les États-Unis qui dominent, plus outrageusement encore que dans le classement des millionnaires. Ils abritent en effet plus de la moitié de ces individus, soit 123.870 personnes. La Chine arrive une nouvelle fois deuxième (32.910), devant l’Allemagne (9100), l’Inde (5480), le Canada (4560) et la Russie (4490). La France n’est, quant à elle, que neuvième (3890).