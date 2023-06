Rébellion du chef du groupe Wagner: Poutine jure de lui infliger une “punition inévitable”

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé samedi le “coup de poignard dans le dos” du Groupe Wagner lors d’une adresse à la nation.

Vladimir Poutine a dénoncé samedi la « menace mortelle » et le risque de « guerre civile » posés par Evgueni Prigojine. Il a exhorté le pays à s’unir. Qualifiant l’action des mercenaires de Wagner de “trahison”, il a juré de leur infliger une “punition inévitable”.

Dans sa déclaration, Vladimir Poutine évoque une “trahison interne” par le groupe dirigé par Evguéni Prigojine. Il dresse un parallèle avec la Première guerre mondiale, où “la victoire avait été volée [à la Russie]” et où “les intrigues, les querelles et les politiques menées dans le dos de l’armée et du peuple ont entraîné les plus grands bouleversements… “Nous ne laisserons pas cela se reproduire”, affirme le président de la Fédération de Russie.

Vladimir Poutine appelle ses homologues alliés biélorusse et kazakh

Vladimir Poutine s’est entretenu au téléphone avec ses homologues biélorusse et kazakh, alliés de Moscou, pour les informer de la situation. Il s’agit des premiers contacts internationaux de Poutine depuis le début de cette rébellion lancée, vendredi soir, par le chef de Wagner, Evgueni Prigojine.

“Le président russe a appelé ce matin le président biélorusse”, Alexandre Loukachenko, le plus proche allié de Moscou, pour l’informer “de la situation en Russie”, a annoncé l’agence de presse publique biélorusse Belta en citant le service de presse du dirigeant biélorusse.

Le maître du Kremlin s’est ensuite entretenu au téléphone avec son homologue kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, dont le pays est également allié de Moscou dans le cadre de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire menée par la Russie, a déclaré le service de presse de la présidence kazakhe dans un communiqué. “Vladimir Poutine a informé [le président kazakh] de la situation dans son pays” et l’a “remercié pour sa compréhension”, selon la même source.

Echoroukonline / Agences