Saisie de plus de 730kg de drogues: 9 individus arrêtés et placés en détention provisoire

Neuf individus impliqués dans une affaire de saisie de plus de 730kg de cannabis ont été arrêtés et placés en détention provisoire, a indiqué mardi un communiqué du Parquet de la République près le Pôle pénal spécialisé d’Oran.

“En application des dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le Pôle pénal spécialisé d’Oran porte à la connaissance de l’opinion publique que, dans le cadre de la lutte contre les crimes de drogues, de psychotropes et de blanchiment de leurs revenus criminels, la Police judiciaire relevant du Centre opérationnel régional de la Sécurité de l’Armée de la 2e Région militaire a procédé, le 20 avril 2025, à la saisie de 730,56kg de cannabis qui devaient être réceptionnés à Oran, avant que sa destination ne soit changée vers la ville de Batna, où l’opération de saisie a eu lieu”.

La poursuite de l’enquête préliminaire a permis “la saisie d’une importante somme d’argent et de six (6) véhicules de différentes marques, outre l’arrestation de neuf (9) individus répondant aux initiales (B.Kh), (M.R), (A.A.B), (M.S), (S.H), (Kh.Kh.A), (Kh.A), et (Kh.Kh.).

Les mis en cause ont été présentés, le 29 avril 2025, devant le juge d’instruction pour “importation, détention, transport, stockage, acquisition de drogue aux fins de vente illicite dans le cadre d’un groupe criminel organisé, et contrebande présentant un degré de dangerosité menaçant la santé publique”.

Après avoir auditionné les mis en cause, le juge d’instruction a ordonné leur placement en détention provisoire, conclut la même source.