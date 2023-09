Saisie de produits dédiés à la fabrication illicite de boissons plates à Boudouaou

Les éléments du Groupement territoriale de la Gendarmerie nationale de Boudouaou (wilaya de Boumerdès), ont saisi des produits dédiés à la fabrication illicite de boissons plates, a indiqué dimanche un communiqué de ce corps.

Les faits remontent, selon la même source, à “l’interception sur la RN 29A, reliant les communes de Ouled Moussa et de Boudouaou, par les éléments de la brigade de sécurité routière, d’un véhicule utilitaire transportant des boissons plates de marque inconnue”.

“L’enquête a démontré que le propriétaire du camion ne disposait pas d’une autorisation pour exercer cette activité. Après s’être déplacés à l’atelier où étaient fabriquées ces boissons, les éléments du Groupement territorial ont constaté une quantité de produits entrant dans la fabrication et la production de différentes boissons, tels l’acide citrique et les colorants alimentaires, et saisi une quantité considérable de boissons conditionnées dans des bouteilles en plastique”, précise la même source.

En coordination avec les services communaux relevant de la Direction du commerce, “Tous les produits saisis, impropres à la consommation, ont été détruits, et les commerces jouxtant l’atelier contrôlés, avec la saisie du produit en question distribué auparavant”, ajoute le communiqué.

L’opération menée a, en outre, permis “la saisie d’un camion utilitaire utilisé dans la distribution de la marchandise, ainsi que de 935 bouteilles stockées dans l’atelier et des locaux commerciaux”, ajoute le communiqué qui précise que “des procès pénaux ont été dressés à l’encontre des individus impliqués pour “exercice d’une activité commerciale permanente sans registre de commerce, non détention d’une attestation de laboratoire valiant la qualité du produit, non détention d’un certificat de labellisation, non détention du permis d’exploitation d’une +entreprise classées+ et non-respect des conditions d’hygiène et de stockage”.