Si Zemmour devient président, “un Français n’aura pas le droit d’appeler son fils Mohamed”

Il envisage d'interdire les prénoms musulmans

Le polémiste français Eric Zemmour a dit samedi soir que s’il gagnait aux élections présidentielles, il imposerait aux musulmans de changer leurs prénoms ajoutant qu’ “un Français n’aura pas le droit d’appeler son fils Mohamed”.

Le chroniqueur français qui ne rate presque jamais une occasion sans s’en prendre a l’islam et aux musulmans a déclaré sur le plateau de France 2 qu’”on peut demander aux musulmans de limiter leur religion a la foi et a la patrie et de ne pas appliquer leur code politico-juridique…”.

Zemmour a ajouté que les musulmans sont appelés a changer leurs prénoms.

Interrogé par la journaliste Leila Salamé sur le plateau de France 2: “Si vous êtes président, un Français n’a pas le droit d’appeler son fils Mohamed”. La réponse du polémiste fut catégorique: “Non”.

Sur son éventuelle candidature a la présidentielle de 2022, il dira: «Pour l’instant je ne suis pas candidat, (…) quand je déciderai d’être candidat je viendrai et je dirai ‘je suis candidat’», a-t-il ajouté. «Je réfléchis».

Mais «j’ai envie parce que je pense que la France est dans un état absolument lamentable, que la France que j’aime, que j’ai aimée, est en train de disparaître, et je n’ai pas du tout envie de cela», a poursuivi l’éditorialiste controversé. «Si j’y vais, ce n’est pas un chien dans un jeu de quilles que je veux être. C’est imposer mes thèmes. Je pense que la présidentielle se joue autour d’une idée, d’une question, et qu’il faut imposer sa question et avoir la réponse», a-t-il encore expliqué.

Toutefois, s’il ne se présente pas, Eric Zemmour a dit qu’il ne «soutiendra personne», car aucun candidat ne trouve grace a ses yeux : «Mon camp c’est le RPR, c’est-a-dire le gaullisme. LR n’est plus le RPR, LR s’est vendu aux centristes», a-t-il affirmé.