Sûreté Nationale: Saisie de 61 kg de kif traité en provenance du Maroc

Les services opérationnels de la Sûreté nationale ont procédé récemment, dans deux opérations distinctes, à la saisie de 61 kg de kif traité en provenance du Maroc, ainsi qu’à l’arrestation de 9 individus, et ce, dans le cadre de la lutte contre les crimes liés au trafic illicite de stupéfiants, indique, jeudi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

La première opération a été exécutée par les éléments de la brigade de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes relevant du service de wilaya de la Police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de Chlef, laquelle a permis de démanteler un réseau criminel organisé, dont l’activité s’étend au Maroc, précise le texte.

Au cours de cette opération, il a été procédé à l’arrestation de 8 membres de ce réseau et à la saisie de 50 kg de kif traité ainsi que de sommes en monnaie nationale et en devises provenant des revenus de la criminalité, outre la récupération de trois (3) véhicules de tourisme utilisés dans cette activité criminelle.

La seconde opération a, quant à elle, été menée par les éléments du Service régional de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants de Tlemcen, et a permis d’arrêter un individu en possession de 11 kg de kif traité.

Les mis en cause ont été présentés devant les procureurs de la République près le tribunal de Ténès et le tribunal de Bab El Assa, conclut le communiqué.