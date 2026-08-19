Bientôt un chronotachygraphe pour le poids lourds et transport des voyageurs

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a présidé une réunion de coordination consacrée à l’examen et au suivi des préparatifs liés à l’activation et à l’exploitation de l’appareil de mesure de la vitesse et du temps de conduite (chronotachygraphe) à bord des véhicules de poids lourd et de transport de voyageurs, indique mardi un communiqué du ministère.

“Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a présidé mardi 18 août 2026, au Palais du Gouvernement, une réunion de coordination en présence de cadres du ministère, consacrée à l’examen et au suivi des préparatifs liés à l’activation et à l’exploitation du chronotachygraphe à bord des véhicules de poids lourd et de transport de voyageurs”, précise la même source.

A cette occasion, le ministre a donné “une série d’instructions visant à accélérer le rythme des préparatifs et à parachever les différentes procédures et dispositions techniques et organisationnelles y afférentes, en sus d’élaborer les propositions et les visions à même de concrétiser ce dispositif”, ajoute le communiqué.

Ces propositions et visions sont de nature à “renforcer l’efficacité du système de sécurité routière et à contribuer à la réduction des infractions de vitesse et à la prévention des accidents de la circulation, conformément aux dispositions de l’article 85 de la loi 26-09 du 12 mai 2026 portant code de la route”, souligne la même source.