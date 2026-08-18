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Tizi-Ouzou: Début de l’indemnisation des victimes des derniers incendies

Echoroukonline
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Tizi-Ouzou: Début de l’indemnisation des victimes des derniers incendies

Les victimes des derniers incendies ayant touché la wilaya de Tizi-Ouzou sont invitées à se rapprocher de leur commune pour recevoir les notifications d’indemnisation, annonce lundi un communiqué de la wilaya.

L’opération de recensement et d’évaluation des pertes occasionnées par les derniers incendies, entamée en juillet dernier par des commissions de daïra, a été finalisée et approuvée par la commission de wilaya installée à cet effet, ajoute la même source.

L’ensemble des responsables et services de la wilaya ont été, pour rappel, mobilisés dans le cadre de cette opération de recensement, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Plusieurs localités de la wilaya de Tizi-Ouzou ont été touchées par des incendies ayant causé des pertes matérielles.

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