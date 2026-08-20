Des pluies prévues jeudi et vendredi sur plusieurs wilayas

Des pluies sont prévues jeudi et vendredi sur plusieurs wilayas du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis mercredi par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance “Orange”, le BMS concerne, les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbes, Saida et Mascara, où les quantités de pluies attendues oscilleront entre 20 et 40 mm et ce, jeudi de 03h00 à 18h00.

Les wilayas de Chlef, Tipaza, Relizane, Ain Defla, Tissemsilt, Tiaret, Naâma et El Bayadh sont également concernés par cette alerte météorologique, de jeudi à 12h00 à vendredi à 3h00, avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 30 mm.

Les pluies affecteront aussi les wilayas d’Alger, Boumerdes, Blida, Bejaia, Blida, Médéa et Bouira, de jeudi à 18h00 à vendredi à 06h00, avec des quantités oscillant entre 20 et 30 mm.

APS