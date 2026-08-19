Rentrée scolaire 2026/2027: Les préparatifs se poursuivent à travers les différentes wilayas du pays

Les préparatifs en prévision de la rentrée scolaire 2026/2027 se poursuivent dans les différentes wilayas du pays, avec l’intensification du suivi sur le terrain et de l’évaluation de la performance des établissements éducatifs, indique mardi un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

Cette opération intervient “dans le cadre de la mise en œuvre des instructions des hautes autorités du pays, et sous le suivi direct et continu du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud.

Dans ce cadre, les walis poursuivent leurs visites d’inspection sur le terrain, ayant englobé l’inauguration et la réception de nouveaux établissements éducatifs, l’inspection des travaux de réaménagement, d’entretien et de rénovation de plusieurs écoles, ainsi que le suivi des projets d’extension et de réalisation, en vue de renforcer les capacités d’accueil et d’améliorer les conditions de scolarisation des élèves”, précise le communiqué.

Les autorités locales s’attellent également à la concrétisation des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à “garantir la disponibilité du transport et des cantines scolaires, tout en veillant à la mise en service de ces prestations dès la première semaine de la rentrée scolaire”.

Dans le cadre du suivi anticipatif, les walis ont donné des instructions fermes à l’effet d'”accélérer la cadence des travaux, de renforcer les chantiers et de pallier les insuffisances enregistrées, tout en respectant les normes de qualité et les délais de livraison, afin d’assurer la disponibilité des structures éducatives ainsi que des différents équipements et services y afférents, et de garantir l’accueil des élèves dans les meilleures conditions”, conclut le communiqué.