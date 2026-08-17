Ebola en RDC: L’épidémie devient la plus meurtrière de l’histoire du pays

L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo est devenue la plus meurtrière de l’histoire du pays, avec 2 325 décès sur 4 945 cas confirmés, ont annoncé lundi les autorités congolaises.

Le bilan dépasse celui de la flambée de 2018-2020, qui avait fait 2 299 morts sur 3 481 cas, dont 3 323 confirmés, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La maladie touche 55 zones de santé dans le Bas-Uélé, le Haut-Uélé, l’Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et la Tshopo. L’Ituri reste l’épicentre de l’épidémie.

Le taux de létalité atteint 47 %. Au total, 730 patients sont hospitalisés ou isolés et 1 040 ont guéri, dont 34 au cours des dernières 24 heures. Le suivi des contacts atteint 85,3 %, franchissant le seuil opérationnel de 85 %.

La flambée, causée par le virus Bundibugyo, est la plus rapide jamais enregistrée et tue une personne toutes les 30 minutes, selon le chef des affaires humanitaires de l’ONU.

Aucun traitement spécifique n’est actuellement approuvé contre cette souche. Plusieurs produits et vaccins candidats sont en cours de développement, selon l’OMS.​​​​​​​