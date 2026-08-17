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Le pape renouvelle son appel à mettre fin aux violences contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée

Echoroukonline
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Le pape renouvelle son appel à mettre fin aux violences contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée

Le pape Léon XIV a renouvelé dimanche son appel à mettre fin aux violences contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée et a exhorté la communauté internationale à faire avancer les efforts en faveur d’une solution à deux États.

S’exprimant après la prière hebdomadaire de l’Angélus, Léon XIV a appelé à mettre fin « aux actes de violence répétés contre la population palestinienne de Cisjordanie », selon Vatican News.

Il a également lancé un appel urgent à la communauté internationale « afin de garantir des progrès vers une solution à deux États, pour une paix juste et durable ».

Le Vatican maintient de manière constante qu’une solution à deux États fondée sur des frontières sûres et internationalement reconnues constitue la seule voie viable et équitable vers une paix durable entre la Palestine et Israël.

Le pape a également marqué le début des Jeux méditerranéens dans la ville de Tarente, dans le sud de l’Italie, exprimant l’espoir que cet événement sportif puisse servir de « signe prophétique de paix et de fraternité entre les peuples de cette région et du monde entier ».

Des athlètes de pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe riverains de la Méditerranée participent à cet événement.

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