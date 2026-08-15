Liban: 7 morts dans des frappes israéliennes en dépit du cessez-le-feu

Sept personnes ont perdu la vie et trois autres ont été blessées dans une frappe aérienne menée par l’armée de l’occupant sioniste contre une habitation dans la localité d’Ansar, dans le sud du Liban, et ce malgré le cessez-le-feu en vigueur.

Selon les informations rapportées par l’Agence Nationale de l’Information (ANI), l’agence officielle libanaise, des avions de combat israéliens ont ciblé cette maison située à Ansar dans la matinée.

La frappe a entièrement détruit le bâtiment, causant la mort de sept personnes et en blessant trois autres.

Les équipes de la Défense civile poursuivent leurs opérations pour extraire les dépouilles et les survivants des décombres. Il a été précisé que les blessés ont été évacués vers les centres hospitaliers de Nabatieh.

Parallèlement, les forces israéliennes ont maintenu leurs offensives contre les villes de Nabatieh et de Bint Jbeil, ainsi que dans leurs périphéries respectives, dans le sud du Liban.

Il a été signalé que l’armée israélienne a dynamité plusieurs maisons à Bint Jbeil et a ouvert le feu à l’arme lourde sur des habitations situées aux abords de l’axe routier reliant Kounine à Saff al-Hawa.

Des avions de chasse israéliens ont également mené une frappe aérienne sur le secteur d’Al-Moucha, dans la localité de Mansouri, peu avant minuit.

– Contexte des attaques d’Israël au Liban

L’armée israélienne avait déclenché une intense campagne de frappes aériennes sur le Liban le 2 mars dernier, procédant à l’occupation de multiples localités dans le sud du pays.

Le gouvernement libanais a fait savoir que le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays au cours de cette séquence avait franchi la barre du million.

Le cessez-le-feu, entré en vigueur le 17 avril entre le Liban et Israël, a par la suite fait l’objet de plusieurs reconductions.

Selon les données du ministère libanais de la Santé, les attaques perpétrées par Israël à travers le pays depuis le 2 mars ont coûté la vie à 4 335 personnes.