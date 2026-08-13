Ghrieb au Niger pour superviser le lancement des travaux de forage du puits d’exploration Kafra Sud-Est 1

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, est arrivé, jeudi, au Niger pour une visite de travail au cours de laquelle il présidera, aux côtés de son homologue nigérien, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, la cérémonie de lancement officiel des travaux de forage du puits d’exploration Kafra Sud-Est 1.

Le Premier ministre a été accueilli, à son arrivée sur le champ pétrolier de Kafra, par le Premier ministre de la République du Niger, accompagné de membres du gouvernement et de hauts responsables nigériens.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté commune du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et du président de la République du Niger, chef de l’Etat, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, de donner un nouvel élan aux relations algéro-nigériennes et de les hisser à des niveaux supérieurs, renforçant ainsi la coopération bilatérale et concrétisant le rapprochement politique et l’esprit de fraternité et de bon voisinage.

Cette visite reflète également le souci des dirigeants des deux pays de faire passer les relations bilatérales du niveau du rapprochement politique à une nouvelle phase de coopération effective et de partenariat actif, en transformant la volonté politique commune en projets concrets et en programmes sur le terrain, notamment dans les secteurs stratégiques, en tête desquels l’énergie et les hydrocarbures.

Le lancement des travaux de forage du puits d’exploration Kafra Sud-Est 1 constitue une étape importante dans la concrétisation de cette nouvelle dynamique. Il réaffirme l’engagement de l’Algérie et du Niger à promouvoir les projets prioritaires et à accélérer leur mise en œuvre, de manière à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et d’investissement et à soutenir le développement économique des deux pays.

Ce projet intervient après l’inauguration de la centrale électrique à Niamey, et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de la 2e session de la Grande commission mixte algéro-nigérienne de coopération, tenue les 23 et 24 mars 2026 à Niamey.

Le Premier ministre est accompagné du ministre d’Etat, ministre des Hydrocarbures, M. Mohamed Arkab, du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Lounès Magramane, de l’ambassadeur d’Algérie auprès du Niger, M. Ahmed Saadi, et du PDG du groupe Sonatrach, M. Nour Eddine Daoudi.

APS