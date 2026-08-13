CAN 2026 féminine: Algérie – Malawi (1-3)

La sélection nationale féminine de football s’est inclinée mercredi soir, face à celle du Malawi sur le score de 1-3, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2026.

Les Malawites ont ouvert le score par l’entremise de Tabitha Chawinga qui a trompé la vigilance de la gardienne N’gazi Chloé (33′).

Avant cette ouverture du score, la défenseure Morgane Belkhiter s’est vue brandir le carton rouge (23′), suite à un tacle dangereux sur une joueuse adverse à l’approche de la surface.

La domination du Malawi, dont il s’agit de la première participation au rendez-vous continental, a débouché sur un deuxième but, inscrit peu avant la pause par Temwa Chawinga (45’+1). Le Malawi a été également réduit à dix, après l’expulsion de Rose Kadzere, dans le temps additionnel de la première période (45+8).

Après la pause, les Algériennes sont revenues avec des intentions offensives pour refaire leur retard, ce qui leur a permise de réduire le score sur un tir puissant en pleine surface d’Ikram Adjabi (60′). Les “Scorchers” se sont mis définitivement à l’abri en marquant le troisième but par Tabitha Chawinga, qui signe un doublé (76′).

Pour rappel, les Vertes ont validé leur ticket pour le dernier carré, et pour la Coupe du monde 2027 au Brésil pour la première fois de leur histoire, en battant samedi dernier la Côte d’Ivoire (2-1), après avoir été menées au score à la pause (0-1).

L’équipe nationale jouera pour la troisième place samedi à 18h00. La finale est prévue, quant à elle, dimanche 20h00.

Les quatre demi-finalistes de la CAN 2026 ont validé leur billet pour le Mondial brésilien prévu du 24 juin au 25 juillet 2027.

APS