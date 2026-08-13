Des mesures proactives en prévision de la saison des pluies

Ces mesures ont été engagées en exécution des instructions du ministre, wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, précise la même source.

Dans ce cadre, il est procédé à la mise en œuvre d’un programme d’envergure englobant “de vastes opérations de nettoyage, de balayage et de curage des avaloirs et des trémies à travers toutes les communes de la capitale, ainsi que l’enlèvement des terres, des sédiments et des détritus, afin d’assurer l’opérationnalité des trémies, de renforcer la fluidité de la circulation routière et de limiter les risques d’accumulation des eaux pluviales”.

Pour rappel, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports avait pris une série de mesures proactives et préventives à travers les différentes wilayas du pays, en prévision des intempéries attendues vers la fin de la saison estivale et le début de l’automne.

Dans ce sillage, les autorités locales ont tenu des réunions de coordination avec la participation des différents services et organismes concernés, au cours desquelles il a été procédé à l’évaluation du niveau de préparation, à l’examen de la situation des points sensibles et des points noirs, ainsi qu’à l’ajustement des plans d’intervention en prévision d’éventuelles intempéries.