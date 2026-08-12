Carnage routier: 54 décès et 2154 blessés en une semaine

Cinquante-quatre personnes ont trouvé la mort et 2 145 autres ont été blessées dans 1667 accidents de la route survenus du 2 au 8 août à travers le territoire national, indique ce mercredi un bilan hebdomadaire de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Constantine avec 6 morts et 84 blessés dans 46 accidents, précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre du dispositif de surveillance des plages, la Protection civile a effectué 7781 interventions ayant permis de sauver 5641 personnes de la noyade, de prodiguer des soins de première urgence à 1794 autres et d’évacuer 344 personnes vers les structures sanitaires locales, ajoute le bilan, déplorant, toutefois, le décès par noyade en mer de 10 personnes.

Neuf morts par noyade et extinction de 2 945 incendies

Durant la même période, le bilan de la Protection civile fait état de la mort par noyade de 9 personnes dans des réserves d’eau à travers plusieurs wilayas.

Les secours de la Protection civile sont également intervenus pour l’extinction de 2 945 incendies, urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas de Blida (183 incendies), Alger (182) et Oran (117).

Par ailleurs, les unités de la Protection civile sont intervenues pour l’extinction de 334 incendies du couvert végétal dans plusieurs wilayas du pays, selon la même source.