ANP: 4 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Quatre éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés dans différentes opérations à travers le territoire national, menées par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), durant la période allant du 5 au 11 août en cours, indique ce mercredi un bilan opérationnel de l’ANP.

«Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l’ANP ont exécuté, durant la période allant du 5 au 11 août 2026, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et «grâce aux efforts des unités de l’Armée nationale populaire, des détachements de l’ANP ont arrêté 4 éléments de soutien aux groupes terroristes, dans différentes opérations à travers le territoire national», ajoute le bilan.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et «en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, 49 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d’introduction de 4 quintaux et 20 kilogrammes de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 88 kilogrammes de cocaïne et 3.813.812 comprimés psychotropes ont été saisis, et ce, lors d’opérations exécutées à travers les Régions militaires».

A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Illizi et In Guezzam, «des détachements de l’ANP ont arrêté 512 individus et saisi 25 véhicules, 298 groupes électrogènes, 125 marteaux-piqueurs et des quantités de mélange d’or brut et de pierres, ainsi que des équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite».

«De même, 7 autres individus ont été appréhendés et un pistolet 1 automatique, 6 fusils de chasse, 14.838 litres de carburant et 21 quintaux de tabacs, ont été saisis, et ce, lors d’opérations distinctes».

Par ailleurs, «les Garde-côtes ont mis en échec, sur les côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine et procédé au sauvetage de 132 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que 574 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national», conclut le bilan opérationnel de l’ANP.