El Mawlid Ennabaoui sera célébré le mardi 25 août

El Mawlid Ennabaoui echarif sera célébré le mardi 12 rabie al awal 1448 de l’Hégire, correspondant au 25 aout 2026, a annoncé jeudi le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué.

“Le Mawlid Ennabaoui sera célébré le mardi 12 rabie al awal 1448 de l’Hégire correspondant au 25 août 2026”, précise le ministère dans son communiqué.

“A l’occasion de l’avènement de rabie al anouar 1448 de l’Hégire, demain vendredi, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs présente ses vœux au peuple algérien et à toute la nation musulmane”.

APS