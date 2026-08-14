Axe Oued Ouchayeh-Baraki: Rétrécissement de la voie pour travaux

“Les autorités de la wilaya d’Alger informent tous les usagers de la route entre Oued Ouchayeh et Baraki (dans les deux sens) que des travaux d’entretien débuteront sur les joints de dilatation du Pont Blanc. Ces travaux visent à fluidifier la circulation, à améliorer le confort des usagers et à garantir la sécurité de l’ouvrage”, précise le communiqué.

Par conséquent, ajoute la même source, “la route sera réduite à deux voies dans chaque sens, une voie restant ouverte à la circulation sur une distance d’un kilomètre (1 km), 24 heures sur 24. Les travaux se dérouleront en deux phases. La première phase concernera le sens Baraki-Centre d’Alger pendant quinze (15) jours, à compter du dimanche 16 août 2026. Elle sera immédiatement suivie de la seconde phase, dans le sens Alger-Baraki, pour une durée totale de quinze (15) jours”.

Afin d’assurer le confort des usagers de la route et d’éviter tout incident ou embouteillage, et compte tenu des risques de congestion, les services de la Wilaya d’Alger recommandent aux usagers de la route “d’éviter cet itinéraire pendant toute la durée des travaux et d’emprunter les itinéraires alternatifs et adjacents disponibles sur la route du sud, la liaison aéroport-Baraki-Blida et la route nationale n 1 (Alger-Blida)”.

La Wilaya d’Alger présente ses excuses aux usagers de la route pour la gêne occasionnée par ces travaux partiels et les invite à la prudence, à la réduction de leur vitesse et au respect de la signalisation et des indications mises en place sur le chantier afin de garantir la sécurité de tous.