Les décisions d’octroi de l’aide disponibles dès ce mardi

sinistrés des feux de forets

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a invité les citoyennes et citoyens concernés par les incendies de forêts survenus durant le mois de juillet dernier à se rapprocher, à partir du 18 août prochain, de leurs communes, pour retirer leurs décisions d’octroi de l’aide de l’Etat, et ce en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique jeudi un communiqué du ministère.

“Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports porte à la connaissance des citoyennes et des citoyens touchés par les incendies de forêts survenus durant le mois de juillet dernier, qu’en exécution des instructions de Monsieur le Président de la République, visant la prise en charge des dégâts occasionnés aux produits agricoles, aux habitations et aux mobiliers, équipements et appareils électroménagers, les travaux des commissions d’évaluation locales et celle nationale ont été clôturés le 11 août 2026”, précise la même source.

“Aussi, la liste des citoyennes et citoyens touchés, ainsi que les dégâts éligibles à l’aide de l’Etat ont été transmis aux secteurs et aux walis concernés pour exécution des décisions arrêtées”, poursuit le communiqué.

“Ainsi, les citoyennes et citoyens concernés sont invités à se rapprocher, à partir du 18 août 2026 de leurs communes de résidence, pour retirer leurs décisions d’octroi de l’aide de l’Etat”, conclut le ministère.

APS