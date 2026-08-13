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Accidents de la circulation: 3 morts et 269 blessés en 24 heures

Echoroukonline
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Accidents de la circulation: 3 morts et 269 blessés en 24 heures

Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 269 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, indique jeudi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré à Ténès dans la wilaya de Chlef, avec 2 morts et 3 blessés, suite à une collision entre deux véhicules légers, suivie d’un incendie ayant causé des brûlures à 2 autres personnes, précise la même source.

APS

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