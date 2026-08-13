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BMS: Des pluies attendues à partir de jeudi après-midi

Echoroukonline
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BMS: Des pluies attendues à partir de jeudi après-midi

Des pluies affecteront plusieurs wilayas du pays, à partir de jeudi après-midi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance “Orange”, le BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Naâma, Sidi Bel Abbes, Saïda, El Bayadh, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi, Constantine, Guelma, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset, avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 40mm, de jeudi à 14h00 à vendredi à 02h00.

APS

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