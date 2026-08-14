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Bac pour l’étranger : Légalisation des attestation dès ce dimanche.

Echoroukonline
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Bac pour l’étranger : Légalisation des attestation dès ce dimanche.

Le ministère de l’Education nationale a décidé de confier la légalisation, par le système de l’Apostille, des relevés de notes et des attestations du Baccalauréat destinés à être utilisés à l’étranger, aux directions de l’éducation à travers le territoire national, à compter de dimanche prochain, indique jeudi un communiqué du ministère.

“Dans le cadre de l’amélioration de la qualité du service public et de la réduction des délais de traitement des dossiers et afin d’épargner aux citoyens les désagréments liés aux déplacements vers le siège de l’Office national des examens et concours (ONEC) à Alger, le ministère de l’Education nationale informe l’ensemble des citoyennes et des citoyens souhaitant faire légaliser les relevés de notes et les attestations du Baccalauréat destinés à être utilisés à l’étranger par le système de l’Apostille, via le site électronique dédié apostille.gov.dz, qu’il a été décidé de confier la légalisation de ces deux documents aux directions de l’éducation à partir de dimanche 16 août 2026”, précise la même source.

A cet effet, le ministère invite “les citoyennes et les citoyens ayant déjà formulé des demandes de légalisation auprès de l’ONEC et dont les dossiers n’ont pas encore été traités, à effectuer le transfert de leurs demandes vers la direction de l’éducation de leur wilaya de résidence, en accédant au même site électronique ayant servi à l’inscription initiale pour modifier la demande ou en soumettre une nouvelle adressée à la direction de l’éducation de la wilaya de résidence”.

Cette mesure “vise à rapprocher l’administration des citoyens, à leur épargner les déplacements et à garantir un traitement diligent des dossiers”, conclut le communiqué.

APS

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