Trump: ” Je déclarerai le détroit d’Ormuz “territoire américain”

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu’il déclarerait prochainement le détroit d’Ormuz territoire des États-Unis.

« Après avoir fini de vaincre l’Iran, qui est très lourdement battu, très bientôt, je déclarerai le détroit d’Ormuz territoire des États-Unis », a déclaré Trump à la nouvelle académie de police du comté de Nassau, à Garden City, dans l’État de New York.

Trump a également affirmé que le blocus américain de cette voie maritime stratégique restait en place, assurant qu’« aucun navire ne passe à moins que nous ne le voulions ».

Des responsables militaires iraniens ont toutefois contesté le contrôle américain sur cette voie maritime. Le commandement militaire central iranien a qualifié jeudi ces affirmations de « mensonges et affabulations sans fondement ».

Au 12 août, au cours des 166 jours écoulés depuis le début de la guerre, 3 371 navires avaient franchi le détroit, soit environ 20 % des volumes de trafic enregistrés avant la guerre, selon les données de Kpler, entreprise spécialisée dans l’analyse des matières premières et du transport maritime, citées par CNN.

Les États-Unis et l’Iran avaient conclu en avril un cessez-le-feu négocié par le Pakistan, puis signé un accord le 17 juin, ouvrant des négociations en vue d’un accord définitif. Les discussions ont toutefois ensuite été bloquées en raison de désaccords concernant les garanties de sécurité et la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, l’une des voies maritimes les plus stratégiques au monde pour l’approvisionnement énergétique et le commerce mondial.

Du 8 au 24 juillet, les États-Unis et l’Iran ont échangé de nouvelles frappes militaires, Washington lançant des attaques contre des cibles situées en Iran. Téhéran a riposté en frappant ce qu’il a présenté comme des installations et des équipements militaires américains dans plusieurs pays arabes, notamment la Jordanie, Bahreïn et le Koweït.​​​​​​​