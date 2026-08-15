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Accident de la route: 5 décès et 543 blessés en 48 heures

Echoroukonline
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Accident de la route: 5 décès et 543 blessés en 48 heures

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 543 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire national, indique samedi, un communiqué de la Protection civile.

S’agissant du dispositif de surveillance des plages, la Protection civile a effectué 2699 interventions ayant permis de sauver 1911 personnes de la noyade, de prodiguer des soins de première urgence à 618 autres et d’évacuer 167 personnes vers les structures sanitaires locales, ajoute le bilan, déplorant, toutefois le décès par noyade en mer de 4 personnes dans les wilayas d’Alger, Skikda, Mostaganem et Jijel.

Durant la même période, l’intervention des secours de la Protection civile a permis l’extinction de 6 incendies urbains et divers à travers les wilayas d’Oran, Ain Defla, Tizi Ouzou, Annaba et Timimoun.

En outre, les unités de la Protection civile sont intervenues pour l’extinction de 63 incendies du couvert végétal, dans plusieurs wilayas du pays, selon la même source.

APS

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