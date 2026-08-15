Hadj 2027: Début du tirage au sort pour arrêter les listes définitives à travers les différentes communes du pays

Le tirage au sort pour arrêter les listes définitives des pèlerins concernés par la saison du Hadj 2027 (1448H) a débuté, samedi, au niveau des différentes communes du pays.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports avait annoncé que le tirage au sort se déroulerait “au niveau des sièges des APC ou de tout autre lieu approprié désigné par les autorités locales”, invitant les concernés à suivre le déroulement de cette opération.

APS