Syrie: L’aéroport de Damas hors service après des frappes israéliennes

Lundi 2 janvier, vers 2 heures du matin (23 heures GMT), une frappe israélienne a frappé l’aéroport de Damas, en Syrie, tuant quatre personnes, dont deux soldats syriens, selon l’agence officielle Sana.

« L’ennemi israélien a mené une agression aérienne à l’aide d’un barrage de missiles visant l’aéroport international de Damas et ses environs », et causant « la mort de deux soldats, des blessures à deux autres » et des dégâts matériels, a ainsi indiqué l’agence, citant une source militaire syrienne. L’aéroport est « hors service », a-t-elle ajouté.

« Quatre combattants, dont deux soldats syriens, ont été tués par le bombardement israélien », a par la suite déclaré à l’Agence France-Presse (AFP) Rami Abdul Rahman, le chef de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), une organisation basée au Royaume-Uni. Il n’a pas été en mesure de préciser la nationalité des deux autres tués.

La deuxième attaque en six mois

Selon Rami Abdul Rahman, l’attaque israélienne a visé « des positions du Hezbollah et de groupes pro-iraniens dans l’aéroport et ses environs, y compris un dépôt d’armes ».