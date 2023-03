Tassili Airlines renforce ses dessertes vers cette destination

La compagnie Tassili Airlines (TAL) étend son programme régulier de transport international par la mise en place d’une deuxième fréquence hebdomadaire entre Constantine et Strasbourg (France) en aller-retour, a annoncé la compagnie aérienne lundi dans un communiqué.

A compter du 03 juillet 2023, Tassili Airlines mettra en place une deuxième fréquence hebdomadaire Strasbourg-Constantine-Strasbourg en aller-retour le même jour chaque lundi, a fait savoir la même source.

“Programmée chaque lundi durant la saison estivale, cette nouvelle liaison, viendra renforcer la rotation existante Constantine-Strasbourg-Constantine, opérée quant à elle chaque samedi par les Boeing 737-800 NG de la compagnie”, précise la compagnie aérienne.

Les voyageurs souhaitant emprunter les vols de Tassili Airlines pourront réserver leurs billets via l’interface web de Tassili Airlines et effectuer leurs achats via “Iata Pay” ou en se rapprochant du réseau d’agents agrées.

Pour rappel, Tassili Airlines est une compagnie aérienne nationale, filiale à 100% du Groupe Sonatrach, spécialisée dans le transport des professionnels des hydrocarbures, au service également du transport régulier grand public domestique et international depuis 2013.