Tebboune accepte l’invitation de son homologue italien au Forum de dialogue en Méditerranée

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a accepté mardi l’invitation de son homologue italien Sergio Mattarella de prendre part à la 9ème édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée à Rome (Rome-MED).

“Le président Tebboune s’est entretenu par téléphone avec son homologue italien Sergio Mattarella…”, a indiqué un communiqué de la Présidence.

“Les deux chefs d’Etat ont évoqué lors de cet entretien la réunion du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée, dont le président Tebboune a accepté l’invitation de son homologue de participer à la prochaine édition”, peut-on lire dans le même communiqué.

“Les deux parties ont également évoqué les relations entre les deux pays et exprimé leur satisfaction de la coopération réalisée, affirmant le renforcement de la convergence totale et l’amitié profonde entre l’Algérie et l’Italie”, a ajouté la même source.

“Les deux dirigeants ont passé en revue les dossiers régionaux et internationaux portant sur l’intérêt de la région et de sa stabilité”, selon le communiqué de la Présidence.

Les travaux de la 9ème édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée se tiendront du 2 au 4 novembre prochain dans la capitale italienne, Rome.