Terroristes capturés à Skikda : le MDN livre de nouvelles révélations diffusées dès 12h sur Canal Algérie

Des nouvelles révélations sur les activités menées par les groupes terroristes sont attendues, cet après-midi, a la télévision nationale. Les extraits des aveux des deux terroristes, Djilali Abdelkader, dit Moussa, et Zerrouk Belkacem, dit Abou Anas, seront diffusés après les informations de 13h, 15h et 22h sur la chaine nationale d’information A3 et après le journal de 12h et celui de 18h, sur Canal Algérie.

Ces révélations sont le fruit de l’opération militaire de précision, menée le 16 mars dernier, dans la forêt de Oued Eddouar, située dans la commune de Beni Zeid, dans la wilaya de Skikda, en 5e région militaire, et qui a permis la capture de 7 terroristes et la découverte de la dépouille d’un autre terroriste blessé lors d’une précédente opération. Les interrogatoires ont également permis la découverte d’une importante cache d’arme dans le maquis de Tizi ouzou.